Рёйселанд: очень странно выступать на чемпионате мира без Экхофф

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась о возможном завершении карьеры соотечественницы Тириль Экхофф. Ранее Экхофф заявила, что не знает, вернётся ли в биатлон. Спортсменка пропускает сезон из-за проблем со здоровьем.



«Осенью мы готовились к чемпионату мира и надеялись, что выступим здесь вместе. Это было нашей целью. Теперь я здесь и скучаю по Тириль.



Решение о завершении карьеры остаётся за ней. Мы все не молодеем, и если Тириль чувствует, что время пришло, мы можем лишь восхититься её невероятной карьерой в биатлоне. Она останется легендой в любом случае. Конечно, я надеюсь, что Тириль захочет остаться в спорте ещё на несколько лет, но я пойму, если её решение будет иным.



Тириль — прекрасный человек. Яркая, жизнерадостная и весёлая. Всё то время, что мы провели вместе в биатлоне, было прекрасно. Очень странно выступать на чемпионате мира без неё. Я очень скучаю и действительно люблю её. Надеюсь, она хорошо проводит время», — приводит слова Рёйселанд NRK.

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