Рёйселанд: очень странно выступать на чемпионате мира без Экхофф

Трёхкратная олимпийская чемпионка норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд высказалась о возможном завершении карьеры соотечественницы Тириль Экхофф. Ранее Экхофф заявила, что не знает, вернётся ли в биатлон. Спортсменка пропускает сезон из-за проблем со здоровьем.
«Осенью мы готовились к чемпионату мира и надеялись, что выступим здесь вместе. Это было нашей целью. Теперь я здесь и скучаю по Тириль.
Решение о завершении карьеры остаётся за ней. Мы все не молодеем, и если Тириль чувствует, что время пришло, мы можем лишь восхититься её невероятной карьерой в биатлоне. Она останется легендой в любом случае. Конечно, я надеюсь, что Тириль захочет остаться в спорте ещё на несколько лет, но я пойму, если её решение будет иным.
Тириль — прекрасный человек. Яркая, жизнерадостная и весёлая. Всё то время, что мы провели вместе в биатлоне, было прекрасно. Очень странно выступать на чемпионате мира без неё. Я очень скучаю и действительно люблю её. Надеюсь, она хорошо проводит время», — приводит слова Рёйселанд NRK.
- 9 февраля 2023
-
10:27
-
10:01
-
09:45
-
09:38
-
09:21
-
01:02
-
00:42
- 8 февраля 2023
-
23:02
-
21:35
-
20:54
-
20:38
-
20:27
-
19:53
-
19:48
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
17:50
-
16:01
-
14:35
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:18
-
12:01
-
11:47
-
10:18
-
09:45
-
09:00
-
00:45
-
00:17
-
00:03