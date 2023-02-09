В сборной Швеции прокомментировали провальную стрельбу Самуэльссона на старте ЧМ

Тренер сборной Швеции Жан-Марк Шабло высказался о провальной стрельбе шведа Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия).



«Это сложно объяснить. Сначала на лёжке Себастиан дважды выстрелил по краю мишени, а потом ни разу не попал. Он хороший стрелок. Должно быть, что-то не так с прицелом, это моя догадка. Мы должны проверить винтовку и убедиться в её исправности.



Самуэльссон в хорошей форме. Первые дни в Оберхофе прошли для него нормально. Очень трудно перенести такой старт чемпионата мира. Нужно вернуть ему уверенность в себе, вот и всё», — приводит слова Шабло TV2.

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место.