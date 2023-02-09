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Херрман-Вик — о возможном завершении карьеры Экхофф: грустно. Мне нравилось бороться с ней

Херрман-Вик — о возможном завершении карьеры Экхофф: грустно. Мне нравилось бороться с ней
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в индивидуальной гонке немка Денизе Херрман-Вик высказалась о возможном завершении карьеры норвежки Тириль Экхофф.

«Грустно, но иногда жизнь меняется. Это печально, потому что мне нравилось соревноваться с Тириль. С ней всегда было весело. Я скучала по ней всю зиму и задавалась вопросом, когда она вернётся и сможем ли мы снова бороться в гонках», — приводит слова Херрман-Вик NRK.

Напомним, Экхофф пропускает нынешний сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсменка впервые за 11 лет не попала в состав норвежской национальной команды на чемпионат мира. Накануне 32-летняя биатлонистка призналась, что может не вернуться в спорт.

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