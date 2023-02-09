«Ошибка новичка». Уши Дизль высказалась о провальной стрельбе Самуэльссона на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Уши Дизль высказалась о провальной стрельбе шведа Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на стартовавшем чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). После гонки спортсмен сослался на проблемы с винтовкой.

«На самом деле это скандал. Абсолютная ошибка новичка. Вы должны затягивать или, по крайней мере, проверять, чтобы все винты были затянуты перед каждым соревнованием», — приводит слова Дизль Radiosporten.

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место. Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, Италия — вторая, Франция — третья.