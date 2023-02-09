Резцова: наверное, Бех решила вернуться, так как Украину допускают на международную арену

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова высказалась о возможном возвращении украинской биатлонистки Екатерины Бех, ранее покинувшей страну, в сборную Украины.



«Украину допускают на международную арену, наверное, в этом смысл её возвращения. Конечно, вернуться — это её право. Я придерживаюсь мнения, что вряд ли её возьмут обратно. Наверняка этот вопрос будет рассматривать руководство.



С другой стороны, почему бы и нет? Почему не продолжить выступать дальше на международной арене? Нам перекрыли кислород. Очень тяжело просто взять и прервать свою карьеру. В СМИ на спортсменов везде катят бочку. Но что поделать, если МОК во главе с Бахом везде вставляет нам палки в колёса? Его не поймёшь. Он сегодня говорит: «Давайте вернём Россию», а завтра говорит по-другому. Но так же нельзя с людьми обращаться.



Спортсмены не виноваты в политике, а страдают они по полной. Что на сегодняшний день делать нашим спортсменам? Дай бог, чтобы её там поняли и приняли обратно в команду сборной Украины. А осуждать мы не имеем права», — приводит слова Резцовой Metaratings.



Напомним, Бех является уроженкой Хабаровского края. До 2018 года спортсменка выступала за российскую сборную, после чего перешла в украинскую команду. В составе сборной Украины Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине спортсменка перебралась в Россию.