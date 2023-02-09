Бьорндален — о стрельбе Самуэльссона: непостижимо, что такое может случиться на ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о провальной стрельбе шведа Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на стартовавшем чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). После гонки спортсмен сослался на проблемы с винтовкой.



«Непостижимо, что такое может случиться на чемпионате мира. Спортсмен несёт ответственность за проверку, и если вы делали это за несколько дней до старта, то почти невозможно, чтобы что-то произошло.



Для биатлониста это как почистить зубы. Если у вас нет системы регулярной проверки, то вам придётся оставить это другим, но оружие – это самое главное для биатлониста. Это исключительно его ответственность», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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