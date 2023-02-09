Самуэльссон: проверка винтовки — моя ответственность. Никто не может сделать это за меня

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на критику в свой адрес после провала в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023.



«Конечно, это моя ответственность. Хотелось бы, чтобы я лучше закрутил винты. Но никто не может сделать это за меня, так что это моя ошибка. Сейчас я чувствую себя хорошо. Понятно, что накануне было тяжело, но я заряжен на борьбу в следующих гонках», — приводит слова Самуэльссона Expressen.



Напомним, финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место. Позже спортсмен сообщил, что проблема была в винтах, которые крепят ствол к ложе. Многие эксперты обвинили Самуэльссона в дилетантстве.

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