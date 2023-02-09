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Опубликован стартовый лист женского спринта на чемпионате мира — 2023 по биатлону

Опубликован стартовый лист женского спринта на чемпионате мира — 2023 по биатлону
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на женский спринт, который пройдёт в рамках чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Гонка стартует завтра, 10 февраля, в 16:30 мск.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Спринт, женщины, 7,5 км. Стартовый лист

2. Анамария Лампич (Словения)
3. Маркета Давидова (Чехия)
8. Эльвира Эберг (Швеция)
11. Жулия Симон (Франция)
13. Доротея Вирер (Италия)
17. Лиза Виттоцци (Италия)
20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
22. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
24. Денизе Херрман-Вик (Германия)
28. Ханна Эберг (Швеция)
30. Марте Рёйселанд (Норвегия)
31. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

Напомним, российские биатлонистки пропускают текущий международный сезон из-за бана со стороны IBU.

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