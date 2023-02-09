Себастиан Самуэльссон отреагировал на резкое высказывание Йоханнеса Бё в свой адрес

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал резкое высказывание со стороны пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё в свой адрес.

Напомним, Самуэльссон провалил выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Швед, будучи финишёром, зашёл на три штрафных круга. «Я бы сказал, что он это заслужил», — заявил младший Бё после гонки, которую выиграл со сборной Норвегии.

«Я был готов к такому комментарию. Если ты участвуешь в игре, то должен мириться с такой прожаркой. Вот так вот. Давайте будем честны, Йоханнес часто побеждает. Мне только удаётся ему отвечать в этой словесной войне», — приводит слова Самуэльссона TV2.