Себастиан Самуэльссон ответил, изменились ли его отношения с Йоханнесом Бё

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как относится к пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Бё.

На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.

«Думаю, мы оба считаем забавным поддевать друг друга в СМИ. Потом мы делаем всё, что в наших силах на дистанции, а после этого мы хорошие друзья», — приводит слова Самуэльссона TV2.