Тарьей Бё оценил резкие слова Самуэльссона в адрес брата Йоханнеса

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о словесной перепалке брата Йоханнеса Бё со шведом Себастианом Самуэльссоном.

На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.

«Себбе – очень хороший парень. Часто, когда до нас доходят его цитаты, они кажутся очень резкими. Но если посмотреть на видео, как он это говорит, то вы увидите, что он всегда шутит. Нам нравится эта «поножовщина». Вероятнее всего, мы никогда не достигнем уровня борьбы, который был у лыжников, та самая норвежско-шведская дуэль. Но Себбе — человек, который придерживается чрезвычайно высоких стандартов, и мы должны остерегаться его. Будет очень круто, если он немного прибавит и мы получим тяжёлые битвы», — приводит слова старшего Бё TV2.