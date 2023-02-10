Юни Арнеклейв: здорово, что никто не заболел, но я буду участвовать
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Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв, находившаяся в статусе запасной на чемпионате мира по биатлону, прокомментировала своё неожиданное участие в спринте. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил квоты некоторых команд в отдельных гонках.
«Это большая неожиданность, я не знала об этом. Не думала об этом, но будет невероятно здорово, если это произойдёт. Никто не заболел, но я смогу выступить. Это просто здорово.
В этом сезоне я ещё не выступала против элитных соперников, так что будет очень интересно, но я думаю, что уровень Кубка IBU в этом году был высоким. Думаю, что при хорошей гонке здесь тоже всё может получиться», – приводит слова Арнеклейв NRK.
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