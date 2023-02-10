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Роман Рес: в смешанной эстафете Йоханнес Бё стрелял, как дикарь

Роман Рес: в смешанной эстафете Йоханнес Бё стрелял, как дикарь
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Немецкий биатлонист Роман Рес высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Бё в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, а также отметил, что норвежский спортсмен является фаворитом в личных гонках на турнире.

«Йоханнес стрелял, как дикарь, но потом продемонстрировал свой класс и смог уйти без штрафного круга. Он демонстрирует своё превосходство, когда речь идёт о скорости на лыжне. Йоханнес определённо фаворит в личных гонках на этом чемпионате мира.

При экстремальных ветровых условиях фаворита может отбросить назад. Но выдающиеся спортсмены хороши и в таких сложных условиях. Это отличает их от остальных», — приводит слова Реса Sport1.de.

Напомним, сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия). Йоханнес Бё был финишёром норвежской команды и использовал четыре дополнительных патрона.

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