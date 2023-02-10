Нортуг: готов стать тренером Швеции по стрельбе, если Самуэльссон продолжит так стрелять

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался о провальной стрельбе шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону.



«Я готов стать тренером сборной Швеции по стрельбе на этом чемпионате мира и на следующем турнире, если Самуэльссон продолжит так стрелять», — приводит слова Нортуга Dagbladet.



Напомним, финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место. Победителем гонки стала сборная Норвегии. Второе место заняла итальянская команда, на третьем месте гонку завершила сборная Франции.

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