Соперничество Денизе Херрман и Ханны Эберг за победу в спринте на ЧМ по биатлону. Видео

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман выиграла спринтерскую гонку с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). При условии точной стрельбы соревноваться с Херрман в скорости смогла только представительница Швеции Ханна Эберг, но и она уступила немке 2,2 секунды. Ещё одна шведка Линн Перссон даже с чистой стрельбой сумела добежать только до бронзы, отстав от биатлонисток, занявших первое и второе места, почти на полминуты.
В топ-6 также вошли норвежка Марте Рёйселанд, итальянка Лиза Виттоцци и чешка Маркета Давидова.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Денизе Херрман (Германия) – 21.19,7 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 2,2 (0)
3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +31,3 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0).
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