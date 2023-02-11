«Сбылась детская мечта». Линн Перссон — о бронзе в спринте на ЧМ-2023 по биатлону

Шведская биатлонистка Линн Перссон прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия). Шведка завершила гонку на третьем месте.



«Сбылась детская мечта. Что позволило взять медаль? В первую очередь точная стрельба. Все спортсменки, оказавшиеся на подиуме, стреляли на ноль. Я рада, что смогла закрепиться в тройке лучших. Но на последнем круге было тяжело», — приводит слова Перссон Expressen.



Напомним, победу в женском спринте на ЧМ-2023 одержала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. В борьбе за золото хозяйка трассы на 2,2 секунды опередила шведку Ханну Эберг. Сегодня, 11 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.

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