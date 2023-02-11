«Всегда рад видеть старых друзей». Мартен Фуркад опубликовал фото с братьями Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях совместное фото с братьями Бё – Йоханнесом и Тарьеем.

Фуркад прибыл в Оберхоф (Германия), где проходит чемпионат мира – 2023 по биатлону. Ранее младший Бё в составе сборной Норвегии выиграл смешанную эстафету. Это золото стало для Йоханнеса 13-м на ЧМ. Он сравнялся с Фуркадом по данному показателю.

Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец, Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 побед.

«Всегда рад видеть старых друзей», — подписал фото Фуркад, добавив эмодзи «смайлик с сердечками».

Фото: из личного архива Мартена Фуркада