«Всегда рад видеть старых друзей». Мартен Фуркад опубликовал фото с братьями Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях совместное фото с братьями Бё – Йоханнесом и Тарьеем.
Фуркад прибыл в Оберхоф (Германия), где проходит чемпионат мира – 2023 по биатлону. Ранее младший Бё в составе сборной Норвегии выиграл смешанную эстафету. Это золото стало для Йоханнеса 13-м на ЧМ. Он сравнялся с Фуркадом по данному показателю.
Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец, Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 побед.
«Всегда рад видеть старых друзей», — подписал фото Фуркад, добавив эмодзи «смайлик с сердечками».
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
- 11 февраля 2023
-
12:59
-
12:49
-
12:24
-
11:30
-
09:37
-
09:20
-
09:00
-
00:33
- 10 февраля 2023
-
20:11
-
17:37
-
17:12
-
15:07
-
14:34
-
13:37
-
12:50
-
11:58
-
10:59
-
10:04
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:19
-
09:00
- 9 февраля 2023
-
21:35
-
21:19
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:13
-
17:00
-
16:33
-
15:47
-
15:07
-
14:46
-
14:27