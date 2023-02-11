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Бьорндален — о 12-м месте Арнеклейв в дебютной гонке на ЧМ: я не был способен на такое

Бьорндален — о 12-м месте Арнеклейв в дебютной гонке на ЧМ: я не был способен на такое
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален оценил дебют соотечественницы Юни Арнеклейв в спринтерской гонке на чемпионате мира — 2023 по биатлону. Спортсменка не допустила промахов и заняла 12-е место.

«У меня нет слов. Это Юни прыгнула выше головы. Это поразительное достижение. Добиться такого результата в дебютной гонке после того, как тебя внезапно бросили в борьбу, — это сильно. Спортсменов, способных на подобное, не так много. Я таким не был», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

Напомним, ранее Арнеклейв была заявлена в качестве запасной сборной Норвегии на ЧМ-2023. Позже стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил квоты национальных команд Норвегии, Швеции и Франции. Из-за этого Арнеклейв была заявлена на женскую спринтерскую гонку.

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