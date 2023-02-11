Вирер — о двух промахах в спринте на ЧМ: на стрельбище чувствовала себя не в своей тарелке

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате мира — 2023, а также поделилась ожиданиями от пасьюта. Спортсменка допустила по одному промаху на каждом рубеже и завершила спринт на 19-м месте.



«Я старалась не переусердствовать на старте, держала свой темп под контролем. На втором и третьем кругах держалась хорошо. Я не чувствовала себя блестяще, но исход этой гонки решался на стрельбище, и без чистой стрельбы нельзя было попасть на пьедестал. Я не была в себе уверена на стрельбище, чувствовала себя не в своей тарелке и стреляла не так, как привыкла, особенно стоя. Как будто не могла сконцентрироваться.



Что касается следующей гонки, в преследовании бывает всякое. Многое может зависеть от погодных условий, но для высокого места нужна чистая стрельба на четырёх рубежах. Две первые спортсменки имеют хороший запас, третья биатлонистка тоже не очень далеко. Херрман была настоящим зверем, я сразу захотела её поздравить. Представляю, какое давление она испытывала. Я как-то сталкивалась с подобным в Антерсельве, но в Оберхофе ожидания от Херрман ещё больше», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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