Тарьей Бё: если кто и может завоевать семь золотых медалей на одном ЧМ, то это мой брат

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил шансы брата, пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Йоханнеса Бё завоевать семь золотых медалей на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Младший Бё уже сделал один шаг в этом направлении — выиграл смешанную эстафету в составе сборной Норвегии.

«Если бы это были только соревнования по лыжам, я бы уже отдал ему семь золотых медалей. Но Оберхоф – это место, которое может быть коварным. Например, если будет дуть сильный ветер, перед остальными откроются неплохие возможности.

Семь золотых медалей, такого ещё никому не удавалось. Но если кто и может такое сделать, то это он», — приводит слова старшего Бё TV2.