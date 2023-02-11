Тарьей Бё: если кто и может завоевать семь золотых медалей на одном ЧМ, то это мой брат
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил шансы брата, пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Йоханнеса Бё завоевать семь золотых медалей на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия). Младший Бё уже сделал один шаг в этом направлении — выиграл смешанную эстафету в составе сборной Норвегии.
«Если бы это были только соревнования по лыжам, я бы уже отдал ему семь золотых медалей. Но Оберхоф – это место, которое может быть коварным. Например, если будет дуть сильный ветер, перед остальными откроются неплохие возможности.
Семь золотых медалей, такого ещё никому не удавалось. Но если кто и может такое сделать, то это он», — приводит слова старшего Бё TV2.
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