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Мужской спринт на ЧМ по биатлону начнётся в запланированное время

Мужской спринт на ЧМ по биатлону начнётся в запланированное время
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Мужская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону начнётся в запланированное время, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Спринт стартует в 16:30 мск.

Туман на стадионе понемногу рассеивается, однако в Оберхофе пошёл дождь. Несмотря на это, было принято решение не переносить старт спринтерской гонки.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году. На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.

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