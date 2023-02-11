Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Братья Бё возглавили норвежский пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону

Братья Бё возглавили норвежский пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону
Комментарии

На чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Уверенную победу, несмотря на один промах, одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, стартовавший под первым номером. Вторым стал старший брат победителя Тарьей Бё, показавший точную стрельбу. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии – Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).
4. Йоханнес Дале (Норвегия) +43,6 (1).
5. Дмитрий Пидручный (Украина) +53,4 (0).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +59,7 (1).
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.02,4 (0).
8. Йоханнес Кюн (Германия) +1.04,8 (1).
9. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.08,9 (1).
10. Антонен Гигонна (Франция) +1.09,0 (0).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
11 февраля 2023, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
23:21.7
2
Тарьей Бё
Норвегия
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+39.9
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023