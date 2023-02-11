Братья Бё возглавили норвежский пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Уверенную победу, несмотря на один промах, одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, стартовавший под первым номером. Вторым стал старший брат победителя Тарьей Бё, показавший точную стрельбу. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии – Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.21,7 (1 промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 14,8 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +39,9 (1).

4. Йоханнес Дале (Норвегия) +43,6 (1).

5. Дмитрий Пидручный (Украина) +53,4 (0).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +59,7 (1).

7. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.02,4 (0).

8. Йоханнес Кюн (Германия) +1.04,8 (1).

9. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.08,9 (1).

10. Антонен Гигонна (Франция) +1.09,0 (0).