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Йоханнес Бё опередил Мартена Фуркада по числу титулов чемпиона мира

Йоханнес Бё опередил Мартена Фуркада по числу титулов чемпиона мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выиграв спринт в Оберхофе (Германия), завоевал 14-е золото чемпионата мира в карьере. Таким образом, он опередил француза Мартена Фуркада по общему количеству титулов чемпиона мира.

Если говорить о личных золотых медалях, у Мартена их 11 и два командных титула. У Йоханнеса пока пять личных золотых наград. Ещё девять титулов Бё-младший завоевал в эстафетных гонках.

Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец – Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 наград высшей пробы.

Напомним, вторым в спринте стал старший брат Йоханнеса – Тарьей Бё, третьим – ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд.

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