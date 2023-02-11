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Тарьей Бё завоевал личную медаль на ЧМ по биатлону впервые за четыре года

Тарьей Бё завоевал личную медаль на ЧМ по биатлону впервые за четыре года
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11-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё впервые за четыре года завоевал личную медаль на первенстве планеты. Бё-старший стал серебряным призёром спринта на чемпионате мира в Оберхофе (Германия), уступив только младшему брату Йоханнесу.

Предыдущую личную медаль Бё-старший завоевал на чемпионате мира – 2019 в Эстерсунде, став бронзовым призёром в индивидуальной гонке.

Всего для Тарьея это 22-я медаль чемпионатов мира и первое личное серебро. Ранее он дважды становился вторым в составе эстафетной команды Норвегии. 13 из 22 медалей чемпионатов мира Бё-старший завоевал в эстафетах, девять из них золотые. Кроме того, для Тарьея серебро чемпионата мира – лучшее достижение в спринте за всю карьеру. Ранее он дважды был бронзовым призёром спринтерской гонки (в 2011 и 2015 годах), а также выиграл олимпийскую бронзу в Пекине-2022.

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