Видеообзор рекордной победы Йоханнеса Бё на чемпионатах мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал уже вторую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). После победы в смешанной эстафете в составе национальной команды Бё-младший стал первым в спринтерской гонке. Йоханнес ушёл со старта под первым номером, допустил один промах на двух огневых рубежах и зашёл на штрафной круг, но даже это не помешало ему выиграть. Ни один из стартовавших позднее 111 участников не сумел показать результат лучше, чем у Бё-младшего. Золото стало для Йоханнеса 14-м в карьере на чемпионатах мира, по числу титулов он опередил француза Мартена Фуркада.

Вторым стал старший брат победителя Тарьей Бё, для которого это первая личная медаль чемпионата мира за четыре года. Третье место занял ещё один норвежец – Стурла Холм Легрейд.

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