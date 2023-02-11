Йоханнес Бё не согласился с Фуркадом, который предложил рассмотреть допуск россиян на ОИ

Пятикратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал слова легендарного биатлониста Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
«Я думаю, что это немного странно. Он хороший парень, на которого я равнялся многие годы и всегда был о нём хорошего мнения. Он был хорошим образцом для подражания, говоря правду в вопросах борьбы с допингом. Я очень доволен, что у него есть должность в МОК. Но в этом вопросе я с ним категорически не согласен», — приводит слова младшего Бё TV2.
Мартен Фуркад заявил: «Многие меня поймут, кто-то — нет. Не говорю, что владею истиной и стою выше других, но как человек я имею право на личное мнение и могу говорить об этом. Как представитель спортсменов и как спортсмен считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это главный посыл».
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