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Эмильен Жаклен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Эмильен Жаклен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен не будет участвовать в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, сообщает пресс-служба Французской федерации лыжных видов спорта (FFS).

Накануне французский спортсмен допустил четыре промаха в спринте на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) и занял 36-е место в гонке.

Решение о снятии Жаклена с предстоящей гонки было принято совместно с FFS. Таким образом, французский биатлонист не сможет защитить титул чемпиона мира в гонке преследования, завоёванный им в 2021 году на турнире в Поклюке (Словения).

Мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону 2023 года состоится сегодня, 12 февраля. Начало пасьюта — в 17:30 мск.

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