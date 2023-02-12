«Странная гонка». Бенедикт Долль прокомментировал 55-е место в спринте на ЧМ

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).



Долль допустил пять промахов в спринтерской гонке и занял итоговое 55-е место. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.



«Это была странная гонка. Я чувствовал себя хорошо, и обстановка на стрельбище была комфортной. Поэтому действительно раздражает тот факт, что мне не удалось чисто отстрелять. Теперь престоит другая гонка, и я намерен показать положительный результат на огневом рубеже. Благодарю болельщиков за прекрасную атмосферу на трассе», — написал Долль на своей странице в социальных сетях.

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