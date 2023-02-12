«Я с ним не согласен». Самуэльссон оценил предложение Мартена Фуркада о допуске россиян
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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Я в курсе, что у него такое мнение. Я с ним не согласен. Думаю, за нарушение олимпийского мира должны быть последствия – они не должны допускаться до участия в соревнованиях. Наивно полагать, что эти вещи не связаны», — приводит слова Самуэльссона NRK.
Отметим, что сторону Фуркада также не поддержал пятикратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.
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