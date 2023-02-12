Украинец Пидручный эмоционально отреагировал на предложение Фуркада вернуть россиян

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный эмоционально отреагировал на заявление пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Если так произойдёт, это будет большой ошибкой. Я не считаю, что российские и белорусские спортсмены должны находиться здесь, по крайней мере, до завершения военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Они должны заплатить за то, что сделали. Мы не можем обсуждать такое, пока это не произойдёт», — приводит слова Пидручного NRK.

Норвежское СМИ отмечает, что, узнав о позиции Фуркада, Пидручный расстроился и покачал головой.