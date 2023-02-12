Васильев: не верю в слова Фуркада. Помню, как он травил Логинова на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отметил, что не стоит доверять словам французского экс-биатлониста и представителя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Мартена Фуркада, который ранее поддержал идею допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Сейчас такое время крайних позиций и высказываний. В данный момент существует только два мнения: за допуск россиян и за уничтожение. К заявлению Фуркада нужно относиться очень спокойно и насторожённо.
Я помню, как он травил Логинова на чемпионате мира. Фуркад не постыдился своей травли в сторону Логинова, который честно отбыл свою дисквалификацию и был чист перед законом. А тут раз и поддержал нас — это странно как-то. Про него стали все забывать, вот он принял такую позицию, чтобы его все обсуждали. Это самопиар сто процентов. Я не верю в его слова», — приводит слова Васильева Sport24.
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