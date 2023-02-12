«На последнем круге тряслись ноги. Я чуть не заплакала». Симон — о победе в пасьюте на ЧМ
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Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Это действительно большое достижение. Я довольна своей стрельбой. Сегодня я сделала шаг вперёд в работе над своими эмоциями. Я выдержала. На последнем круге у меня тряслись ноги, но это хороший знак. Я чуть не заплакала! Счастлива, что смогла уверенно пройти дистанцию и исполнить детскую мечту», — приводит слова Симон L'Equipe.
Напомним, Симон, стартовавшая с 10-й позиции, допустила один промах. Второе место заняла немецкая спортсменка Денизе Херрман, допустившая четыре промаха и отставшая от лидера на 27 секунд. Третьей стала норвежка Марте Рёйселанд.
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