Норвежец Йоханнес Бё завоевал третью подряд золотую медаль на ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уже третью победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). После побед в смешанной эстафете в составе национальной команды и спринте Йоханнес не оставил соперникам шансов и в гонке преследования.

Точная стрельба на всех рубежах позволила Йоханнесу финишировать с преимуществом более одной минуты. Вторым стал соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд. Бронзовая медаль досталась шведскому спортсмену Себастиану Самуэльссону.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Гонка преследования. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.34,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1.11,2 секунды (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.54,1 (2).

4. Тарьей Бё (Норвегия) +1.57,3 (4).

5. Ветле Шоста Кристиансен +2.14,7 (2).

6. Йоханнес Кюн (Германия) +2.27,1 (3).