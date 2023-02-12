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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Норвежец Йоханнес Бё завоевал третью подряд золотую медаль на ЧМ по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё завоевал третью подряд золотую медаль на ЧМ по биатлону
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уже третью победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). После побед в смешанной эстафете в составе национальной команды и спринте Йоханнес не оставил соперникам шансов и в гонке преследования.

Точная стрельба на всех рубежах позволила Йоханнесу финишировать с преимуществом более одной минуты. Вторым стал соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд. Бронзовая медаль досталась шведскому спортсмену Себастиану Самуэльссону.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.34,5 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1.11,2 секунды (0).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.54,1 (2).
4. Тарьей Бё (Норвегия) +1.57,3 (4).
5. Ветле Шоста Кристиансен +2.14,7 (2).
6. Йоханнес Кюн (Германия) +2.27,1 (3).

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Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
12 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
33:34.5
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+1:11.2
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+1:54.1
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