Видеообзор уверенной победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Ему удалось завоевать золото, оторвавшись от ближайших преследователей более чем на 1 минуту 11 секунд.

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Вторым стал соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд. Бронзовая медаль досталась шведскому спортсмену Себастиану Самуэльссону. Отметим, что в лучшей пятёрке также финишировали два норвежца — Тарьей Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Восьмую строчку занял украинец Дмитрий Пидручный, а девятое место — латвийский биатлонист Андрей Расторгуев.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 33.34,5 (ни одного промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.11,2 (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.54,1 (2).

4. Тарьей Бё (Норвегия) +1.57,3 (4).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2.14,7 (2).

6. Йоханнес Кюн (Германия) +2.27,1 (3).

7. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.48,2 (5).

8. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.52,0 (2).

9. Андрей Расторгуев (Латвия) +2.56,9 (2).

10. Роман Рес (Германия) +3.04,5 (2).