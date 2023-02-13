Иван Черезов: российские биатлонисты смогли бы конкурировать с норвежцами

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов высказался о возможной конкуренции российских биатлонистов с норвежской сборной, которая заняла четыре первых места в мужском спринте на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Конечно, хочется сказать, что это теоретически возможно – что наши биатлонисты составили бы конкуренцию. Мы можем это предполагать, и нам бы этого хотелось, чтобы наши спортсмены, если участвовали, то боролись за медали. А по факту мы можем только высказывать свои пожелания и мысли на этот счёт.



Если мы говорим о терапевтических исключениях, то у нас нет достоверных фактов, их подтверждающих. Разговоры об этих исключениях идут давно, с 2002 года примерно. Но это только разговоры. А конкретно, чтобы кто-то признался или это показали, такого нет.



Ну а насчёт конкуренции с ними – это возможно. Наши же бегают. Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Поэтому можем конкурировать. Это ведь биатлон, здесь не только физическое состояние учитывается, но и стрельба влияет очень сильно», – цитирует Черезова Metaratings.