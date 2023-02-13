Иван Черезов: российские биатлонисты смогли бы конкурировать с норвежцами

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов высказался о возможной конкуренции российских биатлонистов с норвежской сборной, которая заняла четыре первых места в мужском спринте на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Конечно, хочется сказать, что это теоретически возможно – что наши биатлонисты составили бы конкуренцию. Мы можем это предполагать, и нам бы этого хотелось, чтобы наши спортсмены, если участвовали, то боролись за медали. А по факту мы можем только высказывать свои пожелания и мысли на этот счёт.
Если мы говорим о терапевтических исключениях, то у нас нет достоверных фактов, их подтверждающих. Разговоры об этих исключениях идут давно, с 2002 года примерно. Но это только разговоры. А конкретно, чтобы кто-то признался или это показали, такого нет.
Ну а насчёт конкуренции с ними – это возможно. Наши же бегают. Нашим же никому не делают такие справки, исключения. Поэтому можем конкурировать. Это ведь биатлон, здесь не только физическое состояние учитывается, но и стрельба влияет очень сильно», – цитирует Черезова Metaratings.
- 13 февраля 2023
-
00:21
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
22:24
-
20:59
-
20:38
-
20:25
-
20:10
-
19:47
-
19:36
-
18:41
-
18:33
-
18:16
-
18:07
-
17:58
-
16:59
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
15:57
-
14:14
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:41
-
11:29
-
10:38
-
10:12
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:36