Президент Франции поздравил Жулию Симон с победой в гонке преследования на ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жулию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Французская спортсменка смогла выиграть гонку, стартовав с 10-й позиции. Таким образом, она стала первой биатлонисткой, которая выиграла гонку преследования после старта с такой далёкой позиции, с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).

«Вы стремились к золоту и сделали это, несмотря на туман Оберхофа! Огромные поздравления Жулии с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» — написал Макрон на странице спортсменки в социальной сети.