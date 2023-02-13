Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Президент Франции поздравил Жулию Симон с победой в гонке преследования на ЧМ

Президент Франции поздравил Жулию Симон с победой в гонке преследования на ЧМ
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жулию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Французская спортсменка смогла выиграть гонку, стартовав с 10-й позиции. Таким образом, она стала первой биатлонисткой, которая выиграла гонку преследования после старта с такой далёкой позиции, с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).

«Вы стремились к золоту и сделали это, несмотря на туман Оберхофа! Огромные поздравления Жулии с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» — написал Макрон на странице спортсменки в социальной сети.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023