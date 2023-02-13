Президент Франции поздравил Жулию Симон с победой в гонке преследования на ЧМ
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил биатлонистку Жулию Симон с победой в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия). Французская спортсменка смогла выиграть гонку, стартовав с 10-й позиции. Таким образом, она стала первой биатлонисткой, которая выиграла гонку преследования после старта с такой далёкой позиции, с момента включения пасьютов в программу чемпионатов мира (с 1997 года).
«Вы стремились к золоту и сделали это, несмотря на туман Оберхофа! Огромные поздравления Жулии с титулом чемпионки мира в гонке преследования. На шаг ближе к хрустальному глобусу?» — написал Макрон на странице спортсменки в социальной сети.
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