Пуаре: в биатлоне не может быть Нортуга. Жаклен ошибается, пытаясь идти по этому пути

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о французе Эмильене Жаклене и его стремлении подражать двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу.



«Я видел репортаж, в котором была показана встреча Эмилена Жаклена и Петтера Нортуга. Эмильен обожает Нортуга и хочет устраивать шоу, как норвежец. Но в биатлоне ты с детства учишься уважению. В биатлоне не может быть Нортуга. Думаю, Жаклен ошибается, когда пытается идти по этому пути.



Бьорндален говорит то же самое. С детства мы учимся уважению к сопернику, к оружию. Это то, что есть в каждом из нас. Все, кто пытались сделать из биатлона шоу, терпели крах, как когда-то братья Бё и Мартен Фуркад. В биатлоне это не работает. Я некоторое время наблюдаю за Эмильеном и думаю, что ему предстоит ещё многому научиться», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.