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«Я вытянула короткую спичку». Херрман — о серебре в гонке преследования на ЧМ по биатлону

«Я вытянула короткую спичку». Херрман — о серебре в гонке преследования на ЧМ по биатлону
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Немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик прокомментировала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).

Спортсменка стартовала с первого места и допустила четыре промаха в гонке. Два последних неточных выстрела пришлись на четвёртый рубеж, на котором решалась судьба золотой медали. Победительницей гонки стала француженка Жулия Симон.

«Я знала, что приближается грандиозная развязка. К сожалению, я вытянула короткую спичку. Снова подвела стрельба. Но выступать перед родной публикой и завоёвывать медали — это потрясающе. Я получаю удовольствие, даже когда мои ноги «горят» в гонке. Это невероятно круто. Я сделала всё, что могла», — приводит слова Херрман-Вик ZDF.de.

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