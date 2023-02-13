«Полна гордости за тебя». Жена Йоханнеса Бё опубликовала милое фото с биатлонистом

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милое фото с супругом, тем самым поздравив его с очередным успехом на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Полна гордости за тебя», — подписала фото Хедда, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился сын Густав.



Младший Бё выиграл три прошедших гонки их трёх в Оберхофе: смешанную эстафету, спринт и гонку преследования. Йоханнес уже превзошёл легендарного француза Мартена Фуркада по количеству золотых медалей с ЧМ. У Бё их 15, у Фуркада – 13. Также норвежец является единоличным лидером общего зачёта КМ.