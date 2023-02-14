«Биатлон многому меня научил». Свен Фишер — о включении в Зал славы IBU

Четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по биатлону Свен Фишер прокомментировал включение в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Великая победа заключается не в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы быть частью биатлонного мира. Биатлон многому меня научил и показал. Когда я путешествовал по миру, я был так счастлив, что у меня много друзей, которые занимаются спортом», — приводит слова Фишера пресс-служба IBU.

Вечером 13 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась церемония открытия Зала славы IBU. Представители Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свен Фишер, а также норвежец Уле-Эйнар Бьорндален стали первыми биатлонистами, введёнными в Зал славы IBU.