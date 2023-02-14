«В биатлоне возможно всё, когда ты много тренируешься». Бьорндален о включении в Зал славы

Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался о включении в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).
«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность быть частью этой семьи с 1992 года. Я думаю, что мы все ещё можем развивать этот вид спорта, и мы на правильном пути.
В нашей семье мы с братом Дагом были биатлонистами. Физические способности мне достались от родителей, но у брата были навыки стрельбы – у меня их не было! Но в биатлоне возможно всё, когда у тебя сильные наставники и ты много тренируешься», — приводит слова Бьорндалена пресс-служба IBU.
Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира, шестикратным обладателем Кубка мира.
Вечером 13 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась церемония открытия Зала славы IBU. Представители Германии Андреа Хенкель, Кати Вильхельм и Свен Фишер, а также норвежец Уле-Эйнар Бьорндален стали первыми биатлонистами, введенными в Зал славы IBU.
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