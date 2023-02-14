Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск об отстранении российских биатлонистов 21 марта
Поделиться
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение спортсменов от международных соревнований 21 марта, сообщает пресс-служба CAS.
В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство СБР в организации. В конце января IBU заявил, что пока не собирается рассматривать вопрос допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой организации.
Ранее МОК призвал рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
16:26
-
13:25
-
13:01
-
12:05
-
11:36
-
10:53
-
10:41
-
09:45
-
09:00
-
00:54
- 13 февраля 2023
-
23:27
-
21:50
-
19:44
-
19:43
-
18:57
-
18:48
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
17:23
-
16:57
-
15:10
-
14:58
-
13:53
-
13:03
-
00:21
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
22:24
-
20:59
-
20:38
-
20:25
-
20:10
-
19:47
-
19:36
-
18:41
Партнерский контент