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Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск об отстранении российских биатлонистов 21 марта

Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск об отстранении российских биатлонистов 21 марта
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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение спортсменов от международных соревнований 21 марта, сообщает пресс-служба CAS.

В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство СБР в организации. В конце января IBU заявил, что пока не собирается рассматривать вопрос допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее МОК призвал рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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