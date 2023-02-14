Йоханнес Бё одержал четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал уже четвёртую победу подряд на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). Ранее норвежец одержал победу в смешанной эстафете в составе национальной команды, в спринте, в гонке преследования, а сегодня, 14 февраля, он завоевал золото в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах).

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах).

Турнир в Германии продлится до 19 февраля.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).