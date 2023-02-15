Бьорн Ферри: Йоханнеса Бё может остановить только сломанная нога

Бывший шведский биатлонист и олимпийский чемпион Бьорн Ферри восхитился доминирующим выступлением норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
«Ему нужны две сломанные палки, чтобы не выиграть. Или, может быть, он все равно сделал бы это. Вероятно, ему нужно сломать ногу, чтобы не победить» — приводит слова Ферри Aftonbladet, ссылаясь на SVT.
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км, проходившей в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Эта золотая медаль стала для него 28-й в рамках чемпионатов мира.
По этому показателю Бё догнал француза Мартена Фуркада. Лидером по медалям чемпионатов мира является Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 45 медалей.
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