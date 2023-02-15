В Норвегии нашли ещё одну причину не возвращать россиян на международные турниры

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал информацию о том, что после окончания Олимпиады-2022 в Пекине РУСАДА ни разу не протестировало на допинг некоторых призёров соревнований.

Среди них лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Всё это время российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, но ВАДА утверждало, что антидопинговая работа ведётся.

«Неприятно это слышать. В конце концов, мы ведь можем внести свой вклад в антидопинговую работу, которая также говорит о солидарности, и каждый вносит свой вклад, чтобы все мы могли доверять друг другу. Но если россияне не будут участвовать в этом, нам сложно будет принять их снова.

Сколько раз меня тестировали в прошлом году? Не менее четырёх-пяти раз только антидопинговой организацией Норвегии. И это помимо тестов от IBU и на гонках Кубка мира», — приводит слова Легрейда TV2.