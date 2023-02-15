Тарьей Бё высказался об отсутствии допинг-тестирования россиян после ОИ-2022

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал информацию о том, что после окончания Олимпиады-2022 в Пекине РУСАДА ни разу не протестировало на допинг некоторых призёров соревнований.

Среди них: лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Всё это время российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, но ВАДА утверждало, что антидопинговая работа ведётся.

«Была история, когда они не очень серьёзно относились к антидопинговой работе. И Запад, и они сами должны навести порядок. Но если ты целый год не тестировался, то я не знаю… Тогда, вероятно, отсутствует вся система.

Когда они вернутся, мы должны убедиться, что Международному союзу биатлонистов удастся создать тестовый режим, который будет работать должным образом», — приводит слова Бё-старшего TV 2.