Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей Бё высказался об отсутствии допинг-тестирования россиян после ОИ-2022

Тарьей Бё высказался об отсутствии допинг-тестирования россиян после ОИ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал информацию о том, что после окончания Олимпиады-2022 в Пекине РУСАДА ни разу не протестировало на допинг некоторых призёров соревнований.

Среди них: лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Всё это время российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, но ВАДА утверждало, что антидопинговая работа ведётся.

«Была история, когда они не очень серьёзно относились к антидопинговой работе. И Запад, и они сами должны навести порядок. Но если ты целый год не тестировался, то я не знаю… Тогда, вероятно, отсутствует вся система.

Когда они вернутся, мы должны убедиться, что Международному союзу биатлонистов удастся создать тестовый режим, который будет работать должным образом», — приводит слова Бё-старшего TV 2.

Новость по теме
В Норвегии нашли ещё одну причину не возвращать россиян на международные турниры
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023