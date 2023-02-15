Легрейд: если россиян не будут тестировать на допинг, будет сложно снова принять их

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал информацию о том, что после окончания Олимпиады-2022 в Пекине РУСАДА ни разу не протестировало на допинг некоторых призёров соревнований.
Среди них: лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Максим Цветков и Эдуард Латыпов, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Всё это время российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, но ВАДА утверждало, что антидопинговая работа ведётся.
«Неприятно это слышать. В конце концов, мы ведь можем внести свой вклад в антидопинговую работу, которая также говорит о солидарности, и каждый вносит свой вклад, чтобы все мы могли доверять друг другу. Но если россияне не будут участвовать в этом, нам будет сложно снова принять их.
Сколько раз меня тестировали в прошлом году? Не менее четырёх-пяти раз, и это только антидопинговой организацией Норвегии, помимо тестов от IBU и на гонках Кубка мира», — приводит слова Легрейда TV2.
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