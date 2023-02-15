Ханна Эберг завоевала вторую золотую медаль на чемпионатах мира
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Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную женскую гонку на 15 км, проходившую в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023 в Оберхофе (Германия). Завоёванное золото стало для неё вторым в карьере в рамках чемпионатов мира.
Ранее Эберг побеждала в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция). На чемпионате мира в Оберхофе она успела завоевать серебро в спринте на 7,5 км. Всего у неё девять медалей чемпионатов мира.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).
2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).
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