Организаторы ЧМ-2023 поставили не тот гимн Швеции на награждении индивидуальной гонки

Организаторы чемпионата мира по биатлону поставили не тот гимн Швеции во время награждения спортсменок, отличившихся в индивидуальной гонке. Как отмечают сами биатлонистки, звучание гимна было иным.
«Гимн звучал немного по-другому», — приводит слова обладательницы серебра Линн Перссон Aftonbladet.
«Звучание было не таким, но всё прошло хорошо, мы решили всё по-хорошему. Это было немного странно», — сказала чемпионка Ханна Эберг.
«Я не спец в музыке, но что-то звучало странно, к выходным надо исправить», — прокомментировал инцидент Себастиан Самуэльссон, который тоже услышал гимн.
Завоёванное золото стало для Ханны Эберг вторым в карьере в рамках чемпионатов мира. Ранее Эберг побеждала в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция). На чемпионате мира в Оберхофе она успела завоевать серебро в спринте на 7,5 км. Всего у неё девять медалей чемпионатов мира.
- 16 февраля 2023
-
00:04
- 15 февраля 2023
-
21:40
-
20:38
-
20:22
-
20:02
-
18:02
-
17:32
-
17:05
-
15:39
-
15:17
-
14:15
-
13:56
-
12:26
-
11:57
-
11:41
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:32
-
06:12
-
05:57
-
00:30
- 14 февраля 2023
-
23:40
-
23:03
-
21:27
-
20:47
-
20:39
-
19:40
-
19:27
-
19:12
-
18:57
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26