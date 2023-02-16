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Организаторы ЧМ-2023 поставили не тот гимн Швеции на награждении индивидуальной гонки

Организаторы ЧМ-2023 поставили не тот гимн Швеции на награждении индивидуальной гонки
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Организаторы чемпионата мира по биатлону поставили не тот гимн Швеции во время награждения спортсменок, отличившихся в индивидуальной гонке. Как отмечают сами биатлонистки, звучание гимна было иным.

«Гимн звучал немного по-другому», — приводит слова обладательницы серебра Линн Перссон Aftonbladet.

«Звучание было не таким, но всё прошло хорошо, мы решили всё по-хорошему. Это было немного странно», — сказала чемпионка Ханна Эберг.

«Я не спец в музыке, но что-то звучало странно, к выходным надо исправить», — прокомментировал инцидент Себастиан Самуэльссон, который тоже услышал гимн.

Завоёванное золото стало для Ханны Эберг вторым в карьере в рамках чемпионатов мира. Ранее Эберг побеждала в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция). На чемпионате мира в Оберхофе она успела завоевать серебро в спринте на 7,5 км. Всего у неё девять медалей чемпионатов мира.

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