Наталья Гербулова выиграла спринт на шестом этапе Кубка России по биатлону

Российская биатлонистка Наталья Гербулова стала победительницей спринта на 7,5 км на шестом этапе Кубка России сезона-2022/2023 в Чайковском.
Гербулова прошла дистанцию за 21 минуту 09,4 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла Ирина Казакевич, допустившая промах и уступившая Гербуловой 20,4 секунды. Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева, на счету которой также один промах.
Биатлон. Чайковский. Кубок России. Шестой этап. Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 21.09,4.
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,4.
3. Анастасия Гореева (Московская область) +27,7.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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